Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.

Gözaltını alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.