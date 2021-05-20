Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.
Gözaltını alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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