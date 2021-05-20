Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D.Ö. ve D.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, şüphelileri uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında narkotik köpeği 'Alfi' ile yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Kahramanmaraş
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