Deniz salyası kaynaklı tabaka, Süleymanpaşa balıkçı barınağında da birikerek ilginç görüntü oluşturdu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Marmara'da devam eden salya nedeniyle, balıkçıların denize açılamadığını söyledi.

Deniz salyasının bu yıl çok uzun süre yüzeyde kaldığını anlatan Pehlivanoğlu, şöyle konuştu:

"Küçük tekne balıkçıları denize açılabiliyordu ama salya nedeniyle onlar da denize çıkamıyor. Salya geçen hafta dağılmıştı. Şimdi yine bütün barınağın için salya olmuş durumda. Yetkililerin, belediyelerimizin artık bu konuda bir araya gelerek bir çalışma yapmasını istiyoruz. Bütün balıkçılar mağdur. Havalar ısınınca salya kötü de kokmaya başladı. Vatandaşlar da rahatsız bu durumdan."

Balıkçı Hüseyin Oğuz da balıkçıların salyanın dağılmasını beklediğini vurgulayarak, "Geçen hafta poyraz esince salya dağılmıştı. Biz de balıkçılar olarak sevindik. İki gündür esen lodosla birlikte balıkçı barınağı tamamen yine salya oldu. Deniz görünmüyor. Bu nasıl temizlenecek onu da bilmiyoruz. Tahminen böyle devam edecek. Ancak yine poyraz eserse dağılır diye bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.