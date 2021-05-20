Uygulamaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, TDP Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İlçe Güvenlik, Asayiş, Yunus ve devriye ekipleri de katıldı.

Okmeydanı’nın bütün sokaklarında ring, yaya ve devriye denetimi ile dört noktada kurulan sabit nokta uygulaması kapsamında ekipler, araçları durdurarak gerekli kontrolleri sağlarken, vatandaşların da GBT sorgulamasını yaptı.

Uygulama kapsamında 1 adet ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında da vatandaşları bilgilendirdi.