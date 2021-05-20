Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da trafik kazası: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun yönüne giden Salih T. idaresindeki hafif ticari araç ile Mahmut T.'nin kullandığı otomobil, Sanayi Kavşağında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari aracın içinde bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, yanma tehlikesi olan otomobile Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Etiketler: Trafik Kazası
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