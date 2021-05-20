Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla giren 5 yabancı uyruklu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yurda kaçak yollarla giren 5 Suriyeli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol kontrolünde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçtakilerin yapılan kimlik kontrollerinde 5 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi.
Suriyeliler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Ordu’da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz