Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çubuk-Şabanözü yolu Akkuzulu kavşağında, Hatice M. yönetimindeki otomobil ile Sadık D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Sadık D.'nin eşi Bahar D. yaralandı.
Bahar D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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