Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şarkışla-Pınarbaşı kara yolunda Nusret A. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, eşiyle birlikte otomobilden indi. Kısa sürede otomobili saran yangına yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İtfaiye
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