Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı ve Akasya mahallelerinde farklı tarihlerde 4 evden 105 bin 700 lira ve 45 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlıkların gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 kadın şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan E.T, C.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.