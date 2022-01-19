Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızları güvenlik kamerası yakalattı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Hatay'ın Defne ve Antakya ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kadın tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı ve Akasya mahallelerinde farklı tarihlerde 4 evden 105 bin 700 lira ve 45 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Hırsızlıkların gerçekleştiği evlerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettiği 3 kadın şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan E.T, C.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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