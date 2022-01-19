Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da kamu personeline izin
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle işe gidemeyen kamu personeli izinli sayılacak.
Adıyaman'da etikili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle okula ve işe gidemeyecek duruma geldi.
Bu kapsamda Adıyaman'da, tüm kamu personelleri mazeretlerine binaen 19 Ocak Çarşamba günü izinli sayılacak.
Etiketler: Adıyaman Kamu Personel Kar Yağışı
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