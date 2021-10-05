Kampüs girişinde gerçekleştirilen etkinlikte, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile rektör yardımcıları ve akademisyenler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler hem yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle bir süre ayrı kaldıkları üniversiteye kavuşmanın hem de hediyeler ve müzik eşliğinde karşılanmanın mutluluğunu yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Eylül'de tıp ve diş hekimliği fakültesinde bugün üniversite genelinde eğitim ve öğretimin başladığını söyledi.

Öğrencilere üniversite hayatlarında başarılar dileyen Göktaş, "Büyük çoğunlukla öğrencilerimiz artık kampüsümüzde olacaklar. İnşallah herhangi bir sorunla karşılaşmadan eğitim ve öğretimimizi sürdürmüş olacağız. Bu vesileyle eğitim ve öğretim yılımızın öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Üniversite öğrencileri de kendilerini sürpriz bir şekilde kampüs girişinde karşılayan Göktaş ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Göktaş daha sonra üniversitede öğrencilerle yemek yedi.