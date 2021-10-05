Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 00:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir inşaatın 9. katında çalışan Ali Bayar (28) dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ekipler Bayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bayar'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Adana
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