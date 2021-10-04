Belediyeden yapılan açıklamada, kurum personelinin mobil sağlık taraması aracı ve belediye hizmet binasında kurulan stantlarda muayeneden geçirildiği bildirildi.

Personele akciğer tetkiki, işitme, kan ve solunum fonksiyon testleri ve tetanoz aşısı yapıldığı belirtilen açıklamada, sağlık taramasının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.