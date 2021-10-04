Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Siirt Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, kurum personelinin mobil sağlık taraması aracı ve belediye hizmet binasında kurulan stantlarda muayeneden geçirildiği bildirildi.
Personele akciğer tetkiki, işitme, kan ve solunum fonksiyon testleri ve tetanoz aşısı yapıldığı belirtilen açıklamada, sağlık taramasının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: Siirt Aşı Çalışmaları
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