Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan "4 Ekim Dünya Çocuk Günü" etkinliği
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma, 4 Ekim Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığınca İbn-i Sina İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.
Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında öğrencilerle okul duvarlarına çizdikleri resimleri boyadı, oyunlar oynadı.
Ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Etiketler: Elazığ Jandarma Genel Komutanlığı
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