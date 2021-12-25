Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çıldır Gölü'nün Ardahan kısmı da donmaya başladı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı.
Ardahan ve Kars arasında bulunan Çıldır Gölü, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle Kars bölgesinin ardından Ardahan kısmında da donmaya başladı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 24 dereceye kadar düştüğü kentte, gölün Çıldır ilçesi sınırlarındaki yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Bazı ziyaretçiler, gölün buzlu yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, buz üstünde oturarak çay içti.
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