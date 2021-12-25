Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonda bir araçta 1 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda, araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.
Etiketler: Elazığ Narkotik Uyuşturucu
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