Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kapşonlu ve maskeli hırsız arabanın içerisinden telefon çaldı
[Fotoğraf: İHA]
Batman’da bir benzin istasyonuna arabasını yıkamaya getiren vatandaşın arabasından telefonu çalındı. Hırsızın o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Batman’da bir benzin istasyonunda gerçekleşti.
Hırsız, benzin istasyonuna arabasını yıkamaya getiren bir vatandaşın arabasında unuttuğu cep telefonunu önce gözüne kestirdi.
Ardından kapşonunu ve maskesini takarak arabanın içindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı.
[Fotoğraf: İHA]
O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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