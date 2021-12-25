Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda merkez Tınaztepe Mahallesi ve Yeni Mahalle'de iki kişi üzerinde yapılan aramada 2,95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Siirt Uyuşturucu
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