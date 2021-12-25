Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aç kalan tilkiyi barbunya ile beslediler
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde orman koruma görevlileri, ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin karnını barbunya ile doyurdu.
Vize ilçesinin Kışlacık köyünde orman koruma görevlileri, yanlarına gelen ve aç olduğu tahmin edilen tilkiyi bir süre sevdi.
Daha sonra orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, tilkiye konserve barbunya ile besledi.
Tilki daha sonra bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Kırklareli Orman
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