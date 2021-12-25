Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tüfekle oynarken annesini vurdu
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 1 ay önce askerden gelen Belya Selçuk, tüfekle oynarken kazara annesi Havva Selçuk'u vurarak ölümüne neden oldu.
Eğirdir'de oturan 50 yaşındaki Havva Selçuk, 1 ay önce askerden gelen 21 yaşındaki oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti.
Saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğiyle oynayan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu.
Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan kadın, hayatını kaybetti.
Gözaltına alındı
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk’u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Isparta
Son Haberler
- 12:47
- 12:47
- 12:36
- 12:47
- 12:23
Sıradaki Haber
Rektör Ceylan “Yılın Rektörü” seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz