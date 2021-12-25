Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB'in eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için yaptığı çalışmaları anlattı.

Öncelik verdikleri alanlardan birinin okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak olduğunu belirten Özer, bunun başlangıcını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesiyle 26 Ekim'de başlattıklarını hatırlattı.

“Okullardaki kitap sayısı 40 milyonu aşacak”

Özer, proje için 2 aylık hedef koyduklarını ve 31 Aralık itibarıyla ülke genelindeki 57 bin 108 devlet okulunda kütüphanesiz okul kalmaması için yola çıktıklarını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile okullarda yapılan kütüphanelerin kitap takviyesiyle ilgili önemli paylaşımlar olduğunu söyledi.

Sürecin planlandığı gibi 81 ilde devam ettiğini dile getiren Özer, “Bugün itibarıyla 81 ilde 15 bin kütüphaneyi tamamlamış bulunuyoruz, 56 ilimizde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Bir haftamız kaldı. Bir hafta sonra da 81 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak.” dedi.

Özer, yeni açılan kütüphaneler ile okullardaki kitap sayısının arttığına değinerek, “Bugün itibarıyla okullarımızdaki kitap sayısı 38 milyonu aştı. En son kütüphanelerini tamamlayacağımız okullarla birlikte muhtemelen aralık ayı sonu itibarıyla okullardaki kitap sayısı 40 milyonu aşacak." bilgisini verdi.

“2022 yılında kütüphanelerle ilgili yeni bir açılım daha yapacağız”

Okulların artık sadece kütüphane eksikliklerini gidermekle kalmayacaklarını, okullardaki kitap sayısını ve kitapların çeşitliliğini artırarak okul öncesinden liseye kadar tüm öğrencilerin sürekli kütüphanede kitaplarla temas ederek eğitimlerini ve hayatlarını devam ettireceklerini vurgulayan Özer, “2022 yılında kütüphanelerle ilgili yeni bir açılım daha yapacağız. Kütüphanelerimiz, sadece kitap okunan, kitap alınan bir mekandan ziyade, bir yaşam merkezine, kültür sanat etkinliklerinin de düzenlendiği mekanlara dönüşecek.” ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'a ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a projeye verdiği destek ile tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürleri ve okul müdürlerine projeyle ilgili süreçleri organize etmeleri dolayısıyla teşekkür eden Özer, Kültür ve Turizm Bakanlığının okullardaki yeni kütüphanelerin kitap eksikliklerinin giderilmesi konusunda inanılmaz katkı sunduğunu ve bu katkının 2022'de de devam edeceğini söyledi.

“Sıfır atık, çevre bilinciyle bağlantılı bir dönüşümü hayata geçirecekler”

Özer, okullara yeni kütüphanelerin yapılması sürecinde bazı güzel işlerin ortaya çıkmaya başladığını dile getirerek “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Ağrı'da, Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi'nin kütüphanesinin atık malzemeler kullanılarak yapıldığını hatırlattı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanılmayan eşyaları dönüştürerek bir haftada sıfır atığın aktif olarak kullanıldığı bir kütüphane oluşturduğunu aktaran Özer, “Şimdi biz de hedefimizi bu güzel örnekten yola çıkarak revize ettik ve bir ay gibi kısa bir sürede, ocak ayının sonuna kadar 81 ilde en az 250 sıfır atık kütüphaneyi hayata geçireceğiz.

Proje kapsamında en çok kütüphane yapılan illere bakılacak olursa, birinci sırada İzmir, ikinci sırada 592 kütüphaneyle Ankara, üçüncü sırada ise 544 kütüphaneyle Ağrı yer alıyor.

