Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “dünyanın en büyük açık hava müzesi” olma yolunda ilerlediği belirtilen bölgenin fotoğraf severleri ağırlamaya hazırlandığı belirtildi.

Etkinlik, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde, tarihi alanın tanıtılmasına katkı sağlanması ve bölgenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenecek.

Amatör fotoğraçılar da katılabilecek

Profesyonellerin yanı sıra amatör fotoğrafçıların da katılabileceği yarışmada birinciye 10 bin lira ve “TFSF Altın Madalya”, ikinciye 6 bin lira ve “TFSF Gümüş Madalya”, üçüncüye 4 bin lira ve “TFSF Bronz Madalya”, 3 adet 2 bin liralık mansiyon, “Seyit Onbaşı Kurum Özel Ödülü” olarak 3 bin lira, “Jüri Özel Ödülü” olarak 2 bin lira verilecek.

Yarışmanın seçici kurulunda ise Behiç Günalan, Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Enver Şengül, Mikdat Besni, Ümran Özdemir, Yavuz Arslan ve Zülküf Memiş ile TFSF Temsilcisi Seracettin Ayyıldız yer alacak.

Yarışma takvimine, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın “https://catab.ktb.gov.tr/” internet sitesinden ulaşılabilecek.

