Ulusal önem nitelikli sulak alan olarak 2016 yılında tescil edilen Ulaş Gölü, kışın gelmesiyle ayrı güzelliğe büründü.

Mesire alanı olarak da kullanılan göl, yeşilbaş ve elmabaş patka gibi yaban ördekleri başta olmak üzere karabatak dahil kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

İl genelinde 3 gündür hava sıcaklığının eksi 15 derece olması nedeniyle gölün yüzeyi buz tuttu. Göldeki yüzlerce yaban ördeği ve karabatak ise dronla havadan görüntülendi.

[Fotoğraf: DHA]

Göl her sene buz tutuyor

Gölde doğa yürüyüşü yapan ilçe sakinleri, Ulaş Gölü'nün her sene buz tuttuğunu ve nisan ayına kadar buz tabakası halinde olduğunu belirtti. Aynı zamanda gölde yaban ördeklerinin olduğunu söyleyen şahışlar, Elmabaş türünün neslinin tükenmekte olduğu bilgisini verdi.

Öte yandan ilçeye 16 kilometre uzaklıktaki Tutmaç köyünde bulunan Tutmaç Baraj Gölü'nün yüzeyi de buzla kaplandı. İlin en soğuk noktası ise eksi 25 derece ile İmranlı ilçesi oldu.