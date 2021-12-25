Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada,1 hassas terazi, çeşitli uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Malatya Narkotik Uyuşturucu
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