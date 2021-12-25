Kentin turizm sektörü değerlendirmesi için Aydın Kuşadası'nda bir toplantı yapıldı. Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, toplantıda yaptığı konuşmada turizmde salgın şartlarına rağmen başarılı bir sezonun geçirildiğini bildirdi.

"2019 yılının turizm rakamlarını yakaladık"

2019 yılında Türkiye'nin turizmde 52,5 milyon turist sayısıyla ziyaretçi rekoru kırdığını hatırlatan Tuncer, "Aynı yıl Aydın'a yaklaşık 1 milyon 650 bin yabancı turist geldi. Ancak pandemi nedeniyle 2020 yılında bu rakam 350 bine kadar geriledi. Aydın'da 2021 yılı istatistiklerine baktığımızda neredeyse pandemi öncesi dönem olan 2019 yılının rakamlarını yakaladığımızı görüyoruz. Bu bizleri çok sevindirdi." dedi.

En fazla turist Almanya'dan

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ahmet Demir de bu yıl kente en fazla Almanya'dan turist geldiğini, bunu Polonya, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna'nın izlediğini dile getirdi.

Aydın, COVID-19 aşılama oranlarınada bakıldığında yüzde 82,6 ile mavi kategoride yer alıyor.