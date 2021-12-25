Yaklaşık 150 milyon TL maliyeti bulan proje için 9 firma teklif verirken, komisyon değerlendirme sürecine girdi. Ankara’da yapılan ihaleye Emet Belediyesi’nden gözlemci olarak Destek Hizmetleri Müdürü Ahmet Kısa ile Su ve Kanalizasyon İşleri Mühendislerinden Ahmet Özkaya katıldı.

Komisyonun kapalı zarf usulü yapılan ihale sonucunu değerlendirip, önümüzdeki hafta karara bağlayarak ihaleyi kazanan firmayı açıklaması bekleniyor. Toplam maliyetinin yüzde 50’sinin İller Bankası tarafından hibe yoluyla karşılanacağı proje için Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’da 64,5 milyon TL kredilerinin onaylandığını ve hazır olduğunu, ayrıca bulunan kredi içinde 50 milyon TL tutarında hibe kaynaklar bulduklarını açıklamıştı.

3 büyük depo 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek



Çalışmalar kapsamında 1 adet bin 500 metreküplük depo, 2 adet 800 metreküplük depo,16 bin 354 metre sorgun göletinden isale hattı, 2 bin 704 metre servis yolu, 68 bin 853 metre içme suyu boru hattı, 56 bin 822 metre kanalizasyon hattı ve 3 bin 508 metre yağmur kanalı hattı yapılacak.

Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra merkezden depo ve abone kontrolleri de gerçekleştirilecek. Mevcut arızalarda sistemden anında müdahale edilerek, sadece arıza olan noktada su kesintisi gerçekleşecek. Merkezdeki 3 büyük depo ise, uzun süreli bir arıza olması durumunda şehrin, 3-4 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek.

