Cıbıltepe Kayak Merkezi’nden ellerinde meşalelerle kayarak aşağı inen kayakçılar, Sarıkamış yazını yakarak sezona merhaba dedi.

Eksi 23 derece soğukta düzenlenen törende konuşan AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Biz de buranın daha yaşanabilir olması ve turizmden kendi payına düşeni almasını istiyoruz” dedi.

"Kar kalitesiyle dünyanın ilk 3'ü arasına giriyor"

Daha sonra söz alan Milletvekili Ahmet Arsan, “Özellikle Sarıçam ormanlarının içerisinde kayak keyfine davet ediyoruz. Kayak sporunu profesyonelce yapan, dünyanın bir çok yerinde kayağa giden profesyonel kayakçılarla konuştuğumuzda, kar kalitesiyle dünyanın ilk 3'ü arasına girebilen Sarıkamış’ın gerçekten farklı bir keyif, farklı bir ortam sunduğunu söylüyorlar” dedi.

"Sarıkamış'ta çığ tehlikesi yok"

Son olarak söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz de Sarıkamış’ta çığ tehlikesi olmadığını ve vatandaşların sarıçam ağaçlarını arasında gönüllerince kayabileceklerini söyledi. Öksüz, “Sarıkamış gökyüzünün mavisiyle, sarıçam ormanlarının yeşiliyle, kristal karıyla bütünleşen, tarihiyle, kültürüyle, eşsiz doğasıyla çok önemli bir turizm merkezidir. Çığ tehlikesinin olmadığı bir merkezimiz var. Her türlü kış sporuna uygun ve şehir merkezine çok yakın mesafede, modern konaklama tesisleriyle birlikte Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından birisidir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kayak sezonunun açılışı yapıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, yakılan ateşlerin başında ısınmaya çalıştı.

