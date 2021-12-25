İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

87 kişiden 50'si tutuklandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.