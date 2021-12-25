Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 87 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu için gözaltına alınan 87 şüpheliden işlemleri tamamlanan 50'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
87 kişiden 50'si tutuklandı
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlardan aranan 87 kişiyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 50 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Hırsızlık Kahramanmaraş Uyuşturucu
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