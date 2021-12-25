Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadirli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde çalışma başlattı.

Yanmayan soba polislerin dikkatini çekti

Kadirli ilçesinde daha önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerin dikkatini, soğuk havada yanmayan soba çekti. Yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., G.A., G.K., M.T., A.Ç. ve Ç.Y. isimli şahıslardan Ç.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürerken bağımlıların uyuşturucu madde için kullandıkları metruk binalarda ekipler tarafından didik didik arandı.

