Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması sonucunda Elazığ-Malatya kara yolu uygulama noktasında bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık Malatya
Sıradaki Haber
Osmaniye’de uyuşturucu tacirlerine operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz