Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Sivas'ta kar dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İlde kar yağışının başlamasından bu yana kapanan 661 köy yolunu ulaşıma açan ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor.
Etiketler: Sivas Ulaşım Kar Yağışı
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