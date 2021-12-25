İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüpheli şahsın yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde, şüphelilerin Çatalca ilçesinde ikamet ettiği belirlendi.

200 Bizans sikkesi ele geçirildi

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelileri Çatalca ilçesi Muratbey mahallesindeki TIR parkında yakaladı.

Şahısların üst aramasında 200 adet tarihi sikke ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Ele geçirilen 200 adet sikke inceleme için İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda sikkelerin Bizans Dönemine ait bronz sikke oldukları tespit edildi.

Yakalanan 3 şahıs, “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu”na muhalefet” suçundan adli makamlara sevk edildi.

