55 yaşındaki Fehmi Ateşcan idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredeki bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler kurtarma çalışması başlatarak aracın olduğu bölgeye halatla indi. Kazada sürücü ve yanında bulunan 59 yaşındaki Hüseyin Gücük’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Cenazeler uçurumdan halatla çıkarıldı

Ateşcan ve Gücük'ün cenazeleri sedyeye konulup, halatla yukarı çekildi. Ardından cenazeler morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.