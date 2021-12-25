Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da TIR devrildi, sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın Altınova ilçesinde yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Yalova-Kocaeli kara yolu Tavşanlı beldesi mevkisinde, Mürsel Kocabaş yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Aracın içinde sıkışan sürücü Kocabaş, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası Yalova
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