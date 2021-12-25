Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Bahçelievler Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığını gören komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evdekilerin yardımına komşuları koştu

Yanan evin içerisinden yardım istendiğini fark eden komşular, ekipler gelene kadar duruma müdahale etti. Balyoz yardımıyla kapıyı kıran vatandaşlar alevlerin arasında kalan Barış Bahçe, Eda Karagüzel ve 6 aylık bir bebeği bulunduğu yerden çıkarttı.

Vücutlarında hafif yanıklar oluştuğu ve dumandan etkilendiği tespit edilen 3 yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürdüğü ev tamamen yandı.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili çalışması sürüyor.

