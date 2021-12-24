Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 22:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Amasya’da 230 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 230 şişe içki ele geçirildi.
Kaçak içkileri yılbaşı öncesi üretip satmayı planladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Gümüşhacıköy’de A.M ve H.K isimli şahısların yılbaşı öncesi kaçak içki üretip satışa sunacakları bilgisine ulaşıldı.
Şahısların evlerinde yapılan aramada 230 şişe içerisinde toplamda 220 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Amasya Kaçak İçki
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