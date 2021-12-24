Olay, saat 03.00 sıralarında Tercan ilçesinde meydana geldi. Tercan Belediyesi'nin pvc kapısından giren 2 kişi, içeride bulunan belediyenin tahsilatlarının tutulduğu çelik kasayı çalarak kaçtı.Hırsızlık, sabah belediyeye gelen çalışanların durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

"Kasanın içinde bin 500 TL vardı"

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden ilçeye gönderilen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. İçerisinde yaklaşık bin 500 lira bulunduğu öğrenilen kasayı çaldığı belirlenen 2 şüpheli polis tarafından aranıyor.

Tercan Belediye Başkan Vekili Asım Gökçe, "Sabah saat 08.30'da belediyeye geldiğimizde hırsızlık olayını fark ettik ve durumu hemen polise bildirdik. Kameralara baktık, 2 kişinin kapıyı söküp içinde bin 500 TL olan çelik kasayı götürdüğünü gördük" dedi.