Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de araçlardan cep telefonu çalan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı cep telefonu hırsızlığı şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, araçlardan toplam 8 bin lira değerince 3 cep telefonu çalan D.T. (44) yakalandı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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