Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları, güney taşıma yolu Ankara istikametinde 22.00-06.00 saatlerinde köprü onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğünde yürütülen derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten devam ediyor.
Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometreleri ile Elazığ güney çevre yolunun 10-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Ardahan-Göle yolunun 32-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Develi Kuzey Çevre Yolu'nun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
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