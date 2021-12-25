Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 481 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, 1 kilo 270 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Etiketler: Malatya Narkotik Uyuşturucu
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