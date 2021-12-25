Osmaniye’de uyuşturucu tacirlerine operasyon
Osmaniye’de zehir tacirlerine göz açtırmayan polis ekipleri, istihbarat üzerine durdurulan TIR’da yaptıkları aramada 31 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’dan Adana’ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.
Osmaniye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda uyuşturucuların getirileceği TIR belirlendi.
Valizlerin içinde bulundu
Osmaniye sınırları içerisinde takibe alınan TIR uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeği Pars’ında katıldığı operasyonda TIR’da yapılan aramada şoför yatağının altında ve üstünde valizlere zulalanmış halde 31 kilo 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü Tuncay K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.