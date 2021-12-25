Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da yılbaşı öncesi sahte alkol denetimi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da 150 polisin katılımıyla Altıparmak mahallesi Arap Şükrü sokağında yılbaşı öncesi sahte alkol denetimleri gerçekleştirildi. 12 işyeri denetlenirken 7'sine işlem yapıldı.
Bursa Altıparmak mahallesi Arap Şükrü Sokağı'nda 150 polis ile sahte alkol denetimi yapıldı.
"Denetimler artarak devam edecek"
Denetlemelerde 152 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 12 iş yeri denetlenirken 7'sine işlem yapıldı.
Yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığına yönelik olduğuna belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yılbaşına kadar artarak devam edeceğini ifade etti.
Etiketler: Bursa Denetim Polis Sahte Alkol
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