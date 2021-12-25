Bursa Altıparmak mahallesi Arap Şükrü Sokağı'nda 150 polis ile sahte alkol denetimi yapıldı.

"Denetimler artarak devam edecek"

Denetlemelerde 152 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 12 iş yeri denetlenirken 7'sine işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşın sağlığına yönelik olduğuna belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin yılbaşına kadar artarak devam edeceğini ifade etti.