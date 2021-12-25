Genç ilçesine bağlı Haraba köyünün yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı bölgede, servis, Yayla Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda (YİBO) eğitim gören öğrencileri almaya gelemedi.

Bunun üzerine Abdulhakim Ak, 8 yaşındaki kızı Rubelin ile komşusunun oğlu olan 7 yaşındaki Numan Botan’ı atla okula götürmek için yola çıktı.

Aileleri tarafından sıkıca giydirilen iki çocuk, at sırtında, kar yağışı altında 3 metrelik zorlu bir yolculuğun ardından okula ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

"Eğitimden geri kalmasınlar diye elimden geleni yaparım"

Bir haftadır yoğun kar yağışı nedeniyle yollarının ulaşıma kapandığını belirten Abdulhakim Ak, çocukların eğitimden geri kalmaması için elinden geleni yaptığını söyledi.

Her yıl kış mevsiminde aynı sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ak, “At sırtında çocukları okula yetiştirmek için zorlu bir yolculuk yapıyorum. Özellikle tipi olduğu zaman çok üşüyoruz ama çocuklar okula gitmek isteyince ben de onların bu isteğine destek oluyorum. Yollar kardan kapanınca servis gelemiyor. Çocuklarımın iyi bir eğitim almasını ve okuldan geri kalmasını istemiyorum. Bu nedenle onlar isteği sürece onları okula götürüp getireceğim" dedi.