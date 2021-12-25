Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 11:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki Amasra'da kar manzarası
[Fotoğraf: AA]
Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü ilçede, kar yağışının ardından Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Büyük Liman, Küçük Liman ve kalenin içinde yer alan Boztepe Mahallesi'nde güzel manzaralar oluştu.
Kumsalların ve balıkçı teknelerinin de beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, yoğun kar yağışıyla oluşan eşsiz manzara drone ile görüntülenirken çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Etiketler: Bartın Kar Yağışı UNESCO
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