Dünyanın dört bir yanından turist çeken Antalya, salgın sürecinde “güvenli ve sağlıklı” turizmin adresi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önderliğinde, turizm paydaşlarının iş birliğinde hayata geçirilen Güvenli Turizm Sertifika Programı ile seyahat endüstrisinin durduğu noktada turizm hareketini başlatan kent, geçen yılı 3 milyon 410 bin 44 turist sayısıyla kapattı.

2021'e de salgının gölgesinde giren Antalya, temmuzda başlayan hareketlilikle yıl dolmadan 9 milyon 2 bin 217 turist sayısını yakaladı.

“Geçen yıla göre yüzde 164'lük artış gerçekleşti”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hava yoluyla gelen yabancı misafir sayısının 9 milyon 2 bin 217'yi geçtiğini söyledi. Salgın dönemine göre bu rakamın sevindirici olduğunu dile getiren Yazıcı, “Geçen yıla göre yüzde 164'lük bir artış gerçekleşti. İyi bir rakam. Özellikle ekim ve kasımda 2019'un aynı dönem rakamlarını yakaladık.” dedi.

Yazıcı, Antalya'da hareketliliğin temmuz ayı itibarıyla başladığını, buna rağmen iyi bir sezon geçirildiğini belirtti. Aynı zamanda 2021'e girerken salgın nedeniyle turizmde belirsizlikler yaşandığını ve net hedefler konulamadığını dile getirdi. O dönemde 9 milyon rakamının bir hayalden ibaret olduğunu ifade etti.

Temmuz ayındaki hareketliliğin tüm turizm camiasını umutlandırdığını söyleyen Yazıcı, şöyle devam etti: “Ağustos'tan itibaren 9 milyon rakamının hayal değil, hedef olduğunu gördük. Temmuz ve ağustosta hızlı bir şekilde organize olundu ve yükselişe geçildi. Temmuz ve ağustos ayları geçen yıla göre daha iyiydi fakat eylül, ekim ve kasım ayı turizme can suyu oldu.”

"2022'de hedef 2019 rakamlarına ulaşmak"

Vali Yazıcı, kentin bu dönemde en fazla Rusya, Ukrayna, Almanya, Polonya ve Kazakistan'dan konuk ağırladığını belirtti. İngilizlerin seyahat kısıtlaması nedeniyle geç geldiğini söyleyen Yazıcı, 2022'de daha fazla İngiliz turist beklediklerini, Antalya'ya en fazla turistin geldiği yılın 2019 olduğunu ve o yıl kentte 16 milyon turistin ağırlandığını dile getirdi. Öte yandan turizmi çeşitlendirmek, alternatif pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarlardan daha fazla turist çekebilmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

