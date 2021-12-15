Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kütüphane kurulumlarının tamamlandığını açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' ile okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar başlatılmış ve ilçemiz okullarından Havuzlar Ortaokulu, Vali Şenol Engin İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulunda kütüphane kurulumları tamamlanmıştır."