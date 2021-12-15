Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 16:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak
[Fotoğraf: İHA ]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kütüphane kurulumları tamamlandı.
Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kütüphane kurulumlarının tamamlandığını açıkladı.
Açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' ile okullarımızın kütüphane ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar başlatılmış ve ilçemiz okullarından Havuzlar Ortaokulu, Vali Şenol Engin İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Melahat Kozar İlkokulunda kütüphane kurulumları tamamlanmıştır."
Etiketler: Emine Erdoğan Kütüphane Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ
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