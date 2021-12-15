Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Dağıtım törenine, Taliban hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı Göç Tespiti Daire Başkanı Mevlevi Şomalhan Muslih, Bamyan Valisi Mevlevi Abdullah Serhadi katıldı.

TİKA'nın Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın soğuk bölgelerinden olan Bamyan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.

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