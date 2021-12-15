Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
TİKA'dan Afganistan'a gıda ve battaniye yardımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve battaniye yardımı yaptı.
TİKA'nın Kabil Program Koordinasyon Ofisi, Afganistan'ın soğuk bölgelerinden olan Bamyan vilayetindeki ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda ve battaniye yardımında bulundu.
Dağıtım törenine, Taliban hükümetinin Mülteciler ve Geri Dönüşler Bakanlığı Göç Tespiti Daire Başkanı Mevlevi Şomalhan Muslih, Bamyan Valisi Mevlevi Abdullah Serhadi katıldı.
Yardım alan aileler, Türkiye'ye teşekkür iletti.
Etiketler: Afganistan Sosyal Yardımlar TİKA
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