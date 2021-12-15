Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'dan uyuşturucu taşıyan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen aracı Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkiinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 95 gram uyuşturucu madde, tabanca, 10 dolu fişek ve bıçak ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler S.N.Ö., A.D. ve T.Ş., emniyete götürüldü.
Etiketler: İstanbul Narkotik Samsun Uyuşturucu
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