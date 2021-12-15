Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Bozcamahmut Eğrikuyu Kavşağı'nda meydana geldi. Konya’dan Aksaray istikametine seyreden 30 yaşındaki Şüheda A. idaresindeki otomobil, kavşaktan yola çıkan 42 yaşındaki Muhittin N. yönetimindeki süt kamyonetine yandan çarptı.

Süt tankı devrildi

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı kamyonetin altına girerken kamyonetteki süt tankı yola devrildi. Sütlerin yola döküldüğü ve otomobilin hurdaya döndüğü kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Abdülbaki A. yaralandı.

Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine 2 yaralı, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir başka kazanın yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsünü ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.