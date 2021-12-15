Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma düzenlendi.

Yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde A.Ş., H.U. ve S.D.’nin çeşitli yerlerden temin ettikleri ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikkeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları ve Çifteler’e bağlı Belpınar Mahallesi’nde oldukları öğrenildi.

KOM Şube ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin birlikte düzenlediği operasyon sonucu şüpheliler yakalandı.

36 bronz sikke ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve yakalandıkları araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 36 adet Roma Dönemi’ne ait bronz sikke ve 1 bronz yüzük ele geçirildi.

Objeler Eskişehir Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

A.Ş., H.U. ve S.D. hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem başlatıldı.